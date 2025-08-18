LPF: CAI dejó escapar la victoria frente al Atlético Nacional en la fecha 5

El Atlético Nacional de ir perdiéndolo 1-3 ante el CAI , lo empató 3-3 sobre el final en un emocionante choque correspondiente a la jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

Los vikingos se adelantaron temprano en el partido con un gol del joven atacante Abraham Altamirano al minuto 8'. Posteriormente, también apareció para firmar su doblete al 66', pero el Atlético reaccionó rápidamente al 68' con una anotación de cabeza de Alexis Corpas.

La sentencia del equipo chorrerano parecía que llegaba al 73' cuando Juan Carrasquilla anotaba el tercero, sin embargo la policía nunca se rindió e igualó el compromiso con goles de Pablo Pérez (90') y Miguel Vega (90+3).

CAI Y ATLÉTICO NACIONAL EN LA PARTE BAJA DE LA TABLA - LPF

Con este empate, el CAI se ubica en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con 4 puntos y el Atlético Nacional en la quinta con 3 unidades.