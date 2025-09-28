LPF: Sporting San Miguelito y CD Universitario empatan sin goles en Los Andes

El Sporting San Miguelito empató 0-0 el CD Universitario en partido correspondiente por la jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Los "Rojinegros" buscaron imponer su juego como locales, intentando ganar la mitad de la cancha y con Ramsés De León junto a Yair Jaén llevando el peso ofensivo.

La U respondió al minuto 7' con una jugada iniciada con un saque de banda, que terminaron sujetando por la camiseta a Juan Tobón dentro del área, pero el arbitro dejó seguir las acciones, ante los reclamos de los de la Conferencia Oeste.

En la primera mitad los de casa tuvieron jugadas de peligro con Ramsés De León asistiendo a Martín Ruiz, pero su remate de pierna derecha se fue muy encima del arco.

El propio De León también apareció en el área en varias ocasiones, pero no pudo generar un buen disparo al arco, que defendió el colombiano Andrés Pérez.

Peligro pero sin goles en duelo de J0 de LPF

Los dirigidos por el DT César Aguilar lo siguieron intentando y al 53' Ángel Valencia cobró un gran tiro libre, pero nuevamente Pérez salvó en el arco.

La polémica continuó en el partido, cuando Ramsés de León llegaba por banda derecha y al tirar el centro el balón termina golpeando en la mano del defensor Juan David Tobón, pero arbitro central nuevamente dejó seguir las acciones.

Sobre el final ambos equipos buscaron generar peligro, pero terminaron repartiendo puntos en un nuevo partido de interconferencia.