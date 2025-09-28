José Fajardo marcó doblete en el triunfo de la U Católica ante Deportivo Cuenca

El delantero panameño José Fajardo brilló en la victoria de la Universidad Católica de Ecuador por marcador de 2-1 ante el Deportivo Cuenca en la jornada de la Serie A de Ecuador.
El goleador José Fajardo se hizo presente en Quito
"La Pantera" apareció sobre el 44' aprovechando un centro desde banda izquierda de Eddy Mejía Montero para el golpe de cabeza y abrir el marcador.
Después, al 66' Fajardo anotó, cerrando la pinza en una jugada de contra letal de los de la Universidad Católica de Ecuador y poner el parcial 2-0 en el marcador.
La visita descontó al 83' con Alexis Rodríguez, pero no fue suficiente y terminó con victoria de los de la Católica por marcador de 2-1, sumando así 3 puntos más, para llegar a 49 en la actual temporada y colocarse como 4 en la tabla.