José Fajardo marcó doblete en el triunfo de la U Católica ante Deportivo Cuenca

El delantero panameño José Fajardo brilló en la victoria de la Universidad Católica de Ecuador por marcador de 2-1 ante el Deportivo Cuenca en la jornada de la Serie A de Ecuador.

Fajardo, seleccionado nacional de 32 años de edad fue la figura del partido, con dos anotaciones, una en cada tiempo, para liderar a su equipo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

El goleador José Fajardo se hizo presente en Quito

"La Pantera" apareció sobre el 44' aprovechando un centro desde banda izquierda de Eddy Mejía Montero para el golpe de cabeza y abrir el marcador.

Después, al 66' Fajardo anotó, cerrando la pinza en una jugada de contra letal de los de la Universidad Católica de Ecuador y poner el parcial 2-0 en el marcador.

La visita descontó al 83' con Alexis Rodríguez, pero no fue suficiente y terminó con victoria de los de la Católica por marcador de 2-1, sumando así 3 puntos más, para llegar a 49 en la actual temporada y colocarse como 4 en la tabla.