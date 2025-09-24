LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  24 de septiembre de 2025 - 09:09

Sporting San Miguelito vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J10 de LPF

El Sporting San Miguelito y el CD Universitario se enfrentarán en la jornada 10 del Clausura 2025 de la LPF Tigo.

Sporting San Miguelito vs CD Universitario: Fecha

Sporting San Miguelito vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J10 de LPF

El Sporting San Miguelito recibirá este domingo al CD Universitario en la jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo en el Complejo Deportivo Los Andes para ronda de interconferencias.

Los académicos llegan a este encuentro después de visitar al Xelajú en la Copa Centroamericana 2025 y en la jornada 9 se midieron al San Francisco FC con victoria 1-0 con gol de Rodrigo Tello.

El Sporting ocupa la cuarta posición en la conferencia este con 12 unidades.

El CD Universitario quedó empate 0-0 contra el Alianza en la jornada 9 que disputaron en Penonomé y se encuentran en la tercera posición en el Oeste, a un punto de Veraguas United y a dos del San Francisco FC.

Fecha, hora y dónde ver Sporting San Miguelito vs CD Universitario en la J10 del Clausura 2025 de LPF

  • Fecha: Domingo, 28 de septiembre de 2025
  • Hora: 6:15 pm
  • Lugar: Estadio Los Andes
  • Dónde ver: En vivo por RPC Deportes desde las 6:00 pm
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2025

LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 9 del Clausura 2025

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 9 del Clausura 2025

Recomendadas

Últimas noticias