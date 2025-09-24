Sporting San Miguelito vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J10 de LPF

El Sporting San Miguelito recibirá este domingo al CD Universitario en la jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo en el Complejo Deportivo Los Andes para ronda de interconferencias.

Los académicos llegan a este encuentro después de visitar al Xelajú en la Copa Centroamericana 2025 y en la jornada 9 se midieron al San Francisco FC con victoria 1-0 con gol de Rodrigo Tello.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El Sporting ocupa la cuarta posición en la conferencia este con 12 unidades.

El CD Universitario quedó empate 0-0 contra el Alianza en la jornada 9 que disputaron en Penonomé y se encuentran en la tercera posición en el Oeste, a un punto de Veraguas United y a dos del San Francisco FC.

Fecha, hora y dónde ver Sporting San Miguelito vs CD Universitario en la J10 del Clausura 2025 de LPF