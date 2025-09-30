LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  30 de septiembre de 2025 - 08:04

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 10 del Clausura 2025

Conoce a continuación la tabla de posiciones tras disputarse la jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la LPF.

Foto: LPF

La jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.

RESULTADOS DE LA J10 DEL CLAUSURA 2025 LPF

  • San Francisco 0-2 Árabe Unido
  • Alianza FC 2-1 Herrera FC
  • CD Plaza Amador 3-0 CAI
  • Atlético Nacional 2-1 Tauro FC
  • Sporting San Miguelito 0-0 CD Universitario
  • UMECIT FC 1-1 Veraguas United

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J10 DEL CLAUSURA 2025 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Plaza Amador / 10/ 26
  2. Alianza FC / 10/ 16
  3. UMECIT / 10/ 15
  4. Sporting SM / 10/ 13
  5. Árabe Unido / 10/ 13
  6. Tauro FC / 10/ 12

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Veraguas United /10 / 15
  2. San Francisco FC / 10 / 15
  3. CD Universitario /10 / 14
  4. CAI /10 / 7
  5. Atlético Nacional /10 / 7
  6. Herrera FC /10 / 6
