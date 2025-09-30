LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 10 del Clausura 2025

La jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.
TABLA DE POSICIONES TRAS LA J10 DEL CLAUSURA 2025 LPF
Conferencia Este
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Plaza Amador / 10/ 26
- Alianza FC / 10/ 16
- UMECIT / 10/ 15
- Sporting SM / 10/ 13
- Árabe Unido / 10/ 13
- Tauro FC / 10/ 12
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Veraguas United /10 / 15
- San Francisco FC / 10 / 15
- CD Universitario /10 / 14
- CAI /10 / 7
- Atlético Nacional /10 / 7
- Herrera FC /10 / 6