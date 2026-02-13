LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  13 de febrero de 2026 - 08:23

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 5 del Clausura 2026

Repasa a continuación la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras la jornada 5.

FOTO / LPF

La jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.

RESULTADOS DE LA J5 - CLAUSURA 2026 LPF

  • Tauro FC 3 - 1 UMECIT FC
  • Sporting San Miguelito 1- 0 Alianza FC
  • CAI 1 - 0 Veraguas United
  • CD Universitario 3 - 3 San Francisco FC
  • Herrera FC 0 - 1 Unión Coclé
  • CD Plaza Amador 1 - 0 Árabe Unido

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J5 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Sporting SM / 5 / 8
  2. Tauro FC / 5 / 8
  3. Árabe Unido / 5 / 7
  4. UMECIT / 5 / 7
  5. Alianza FC / 5 / 6
  6. Plaza Amador / 5 / 4

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CAI / 5 / 11
  2. Veraguas United / 5 / 7
  3. CD Universitario / 5 / 7
  4. Unión Coclé / 5 / 7
  5. San Francisco / 5 / 3
  6. Herrera FC / 5 / 2
