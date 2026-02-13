LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 5 del Clausura 2026

La jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Sporting SM / 5 / 8
- Tauro FC / 5 / 8
- Árabe Unido / 5 / 7
- UMECIT / 5 / 7
- Alianza FC / 5 / 6
- Plaza Amador / 5 / 4
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CAI / 5 / 11
- Veraguas United / 5 / 7
- CD Universitario / 5 / 7
- Unión Coclé / 5 / 7
- San Francisco / 5 / 3
- Herrera FC / 5 / 2