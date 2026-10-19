LPF: Tauro FC se impone ante Sporting San Miguelito en la fecha 12

Con un doblete de Johused Peñalba, el Tauro FC se impuso 2-0 al Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza, en el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Por su parte, el Sporting San Miguelito no pudo evitar la derrota y terminó cediendo ante un Tauro FC que aprovechó la oportunidad para quedarse con el triunfo.
Tauro FC cierra con victoria la jornada 12
Gracias a este importante triunfo, los taurinos se mantienen en la cuarta posición de la Conferencia Este con 17 puntos, mientras que los "Rojinegros" son últimos con 13 unidades.