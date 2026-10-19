LPF: Tauro FC se impone ante Sporting San Miguelito en la fecha 12

Con un doblete de Johused Peñalba, el Tauro FC se impuso 2-0 al Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza, en el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El conjunto taurino logró romper la igualdad en la segunda mitad del encuentro, cuando Peñalba apareció para convertir los dos tantos del partido y darle los tres puntos a su equipo.

Por su parte, el Sporting San Miguelito no pudo evitar la derrota y terminó cediendo ante un Tauro FC que aprovechó la oportunidad para quedarse con el triunfo.

Tauro FC cierra con victoria la jornada 12

Gracias a este importante triunfo, los taurinos se mantienen en la cuarta posición de la Conferencia Este con 17 puntos, mientras que los "Rojinegros" son últimos con 13 unidades.