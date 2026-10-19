LPF: Alianza FC se pronuncia tras incidente protagonizado contra Emmanuel Gómez

El Alianza FC emitió un comunicado oficial tras el incidente protagonizado por su jugador Edwin Tello, quien golpeó a Emmanuel Gómez del UMECIT FC durante el partido disputado el domingo 18 de octubre en el COS Sports Plaza, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
A través de un comunicado oficial, la institución rechazó la conducta de su futbolista, señalando que este tipo de acciones van en contra de los valores deportivos y del respeto que promueve el club.
"Condenamos y repudiamos, de manera enérgica y categórica, la acción antideportiva, violenta e intencional protagonizada por el jugador Edwin Tello Micolta, en perjuicio del jugador umecista Emmanuel Gómez", expresó la institución en su comunicado.
Alianza FC ofrece disculpas y se solidariza con el jugador del UMECIT
El conjunto verdolaga también manifestó su solidaridad con el futbolista afectado, su familia y el UMECIT FC, asegurando que desde el momento del incidente ha expresado sus disculpas y pesar por lo sucedido.
Asimismo, el club reiteró sus deseos de una pronta y completa recuperación para Gómez, destacando que las agresiones físicas no tienen cabida dentro del fútbol profesional.
Edwin Tello será sometido a un proceso disciplinario interno
Uno de los puntos más importantes del comunicado fue la confirmación de que Alianza FC trasladó inmediatamente el caso a su Comisión Disciplinaria Interna, con el objetivo de aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.
El club también aseguró que estará a disposición de la Comisión Disciplinaria para colaborar de manera transparente con las investigaciones y acatar las decisiones que se adopten.