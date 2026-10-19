LPF: Alianza FC se pronuncia tras incidente protagonizado contra Emmanuel Gómez

El Alianza FC emitió un comunicado oficial tras el incidente protagonizado por su jugador Edwin Tello, quien golpeó a Emmanuel Gómez del UMECIT FC durante el partido disputado el domingo 18 de octubre en el COS Sports Plaza, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbo l ( LPF ).

La Junta Directiva de los verdolagas se pronunció este lunes 19 de octubre sobre lo ocurrido en el compromiso frente al UMECIT FC, condenando enérgicamente la agresión de Edwin Tello contra Emanuel Gómez y anunciando que el caso fue remitido a su Comisión Disciplinaria Interna para determinar las sanciones correspondientes.

- Con relación al incidente acaecido en el juego de ayer contra @fcumecit en la Jornada 12 del Torneo de Apertura 2026 @fepafut @LPFpanama #SiempreAlianza pic.twitter.com/jbURkcOxoi

A través de un comunicado oficial, la institución rechazó la conducta de su futbolista, señalando que este tipo de acciones van en contra de los valores deportivos y del respeto que promueve el club.

"Condenamos y repudiamos, de manera enérgica y categórica, la acción antideportiva, violenta e intencional protagonizada por el jugador Edwin Tello Micolta, en perjuicio del jugador umecista Emmanuel Gómez", expresó la institución en su comunicado.

Alianza FC ofrece disculpas y se solidariza con el jugador del UMECIT

El conjunto verdolaga también manifestó su solidaridad con el futbolista afectado, su familia y el UMECIT FC, asegurando que desde el momento del incidente ha expresado sus disculpas y pesar por lo sucedido.

Asimismo, el club reiteró sus deseos de una pronta y completa recuperación para Gómez, destacando que las agresiones físicas no tienen cabida dentro del fútbol profesional.

Edwin Tello será sometido a un proceso disciplinario interno

Uno de los puntos más importantes del comunicado fue la confirmación de que Alianza FC trasladó inmediatamente el caso a su Comisión Disciplinaria Interna, con el objetivo de aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.

El club también aseguró que estará a disposición de la Comisión Disciplinaria para colaborar de manera transparente con las investigaciones y acatar las decisiones que se adopten.