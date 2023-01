"Llega el momento donde uno pone los pies sobre la tierra y uno madura, le doy siempre las gracias a Dios que reaccioné a tiempo y que no me pasaron cosas que talvés le pasaron a otras personas y hoy estoy aquí, feliz, los entrenamientos me los tomo muy enserio porque creo que si entrenas bien, juegas bien y eso lo tengo en la cabeza y hasta el momento nadie me lo saca", dijo Ronaldo Códoba sobre su cambio de actitud después de todo lo que ha vivido en el pasado.