Cecilio Waterman: "Con el corazón se saca adelante lo que no se puede con las piernas"

"La verdad es que contento de estar acá con los compañeros, el recibimiento pero ahora queda disfrutar el momento, nos merecemos estar peleando para llegar al Mundial", dijo Cecilio Waterman a su llegada al estadio Rommel Fernández.

El Watergol comentó que este podría ser su última oportunidad de ir a un Mundial y la última de muchos con la selección de Panamá por lo que no querrán desaprovecharle en estas eliminatorias Concacaf.

"Para muchos creo que es el último baile, a algunos estos partidos nos van a marcar, porque yo tengo 31 años, y será nuestro ultimo mundial, por eso vamos a luchar para clasificar".

SOBRE SU LESIÓN

El jugador del Cobresal en Chile confesó que se lesionó en diciembre y apenas regresó a ser titular con su club, pero que está recuperando su nivel y va a jugar con el corazón ante Honduras.

"Tuve una lesión desde diciembre, regrese de titular y estoy en proceso de recuperar mi nivel, con los partidos se va logrando, pero no importa como esté, con el corazón se saca adelante lo que no se puede con las piernas".

Con respecto, al rival de este jueves, Honduras, Cecilio Waterman agregó que no van a menospreciarlos por su situación, más bien van a trabajar duro para sacar el resultado en duelo candela.

"Es un partido difícil, no hay fácil en el fútbol ya no hay, ellos vienen a jugarse mucho, la vida por un país, no vamos a subestimar el rival".

En la ida ante Honduras de estas eliminatorias Concacaf, el panameño aclaró que no merecían estar perdiendo y hasta el momento espera ganar el jueves y no remontar, si no ir ganando desde el inicio.

"Ese partido no merecíamos ir perdiendo 2-0, le dimos vuelta con el compromiso del grupo y las ganas, esperamos comenzar ganando este partido y no remontando", concluyó.