Cecilio Waterman: "No quiero descansar, quiero estar comprometido con la selección"

"Las ganas siempre están de venir a la selección, no se le puede decir que no a la patria ahora afrontar estos partidos con toda la responsabilidad porque estamos acá y somos una selección, me quede en varios partidos de octagonal fuera por lesiones, ahora estoy bien y apoyar a mis compañeros si me ponen a jugar", destacó Cecilio Waterman.