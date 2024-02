Despedida Luis Matador Tejada: Gary Stempel recuerda con alegría al goleador

"Es un momento bastante difícil para todos, tengo bonitos recuerdos de ellos, hasta con las travesuras, ahora se aprecia y creo que en realidad cuando vimos el talento y calidad de los jugadores, era dejarlos correr, porque ellos eran así, Tejada siempre con una sonrisa, a veces tenía que decirle oye te estoy regañando ponte serio y no hacía caso", mencionó entre risas.

Gary Stempel cuenta algunas graciosas anécdotas con Luis Matador Tejada.#FutbolRPC pic.twitter.com/rTY8h2OXz0 — Deportes RPC (@deportes_rpc) February 2, 2024

"Vine aquí con mucha tristeza, pero viendo a la gente me siento feliz, gracias fanaticada, eso es algo que anima mucha gente, me anima mi bastante, recordar a un chistoso, a alguien que a mi por ejemplo me dio tantas alegrías, tantos buenos momentos es algo muy especial", señaló el entrenador británico panameño.

Matador Tejada, crecimiento y enfoque

"Creo que para nosotros que trabajamos con ellos el beneficio de todo nuestro trabajo no era ganar campeonatos o los títulos, sino ver jugadores bien chicos que vinieron de los barrios, de los multis con problemas y no solo logar mundiales, sino cambiar la calidad de su vida, eso era lo máximo, lo demás fue algo que pasó en el camino, pero él logró grandes cosas adentro y fuera de la cancha, el fútbol nos dio bastante y el le dio mucho al fútbol", finalizó Stempel.