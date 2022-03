Gabriel Torres: "Sacar una victoria y hacer respetar la casa era el objetivo"

El delantero panameño anotó sobre el minuto 49' y llevó a la selección de Panamá a mantenerse con el invicto en el estadio Rommel Fernández.

"Venía tendiendo pocos minutos en el octagonal, me quedo con el respeto de mis compañero, para ser líder no es solo demostrarlo dentro, sino también fuera y los respete también porque los que estaban venían haciendo un gran trabajo y hoy es la recompensa de lo que he remado", mencionó el fantasmita entre lágrimas.

Sobre un posible retiro, Gabriel Torres aclaró que todavía se siente bien y buscará seguir en un alto nivel para volver con la selección de Panamá y también aclaró que desea que Thomas Christiansen siga con el equipo.

"Yo quiero mantenerme jugando un alto nivel, si sigo con la selección dependerá del técnico que venga o si ojala se quede, necesitamos seguir con este proceso".

La selección de Panamá quedó en la quinta posición de la tabla de posiciones de eliminatorias Concacaf.