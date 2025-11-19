¡INVICTOS!: Selección de Panamá no perdió ningún partido en eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La Selección de Panamá se clasificó al Mundial 2026 sin perder un solo partido durante su recorrido en las Eliminatorias CONCACAF.
Ahora Panamá está ubicado en el bombo tres y el próximo mes de diciembre se conocerá los rivales a la espera de los repechajes de Europa y los repechajes intercontinentales.
Resultados de la Selección de Panamá durante las Eliminatorias CONCACAF
- Panamá 2-0 Guyana
- Montserrat 1-3 Panamá
- Belice 0-2 Panamá
- Panamá 3-0 Nicaragua
- Surinam 0-0 Panamá
- Panamá 1-1 Guatemala
- El Salvador 0-1 Panamá
- Panamá 1-1 Surinam
- Guatemala 2-3 Panamá
- Panamá 3-0 El Salvador