¡INVICTOS!: Selección de Panamá no perdió ningún partido en eliminatorias rumbo al Mundial 2026 FOTO / Samid Botello Jr.

La Selección de Panamá se clasificó al Mundial 2026 sin perder un solo partido durante su recorrido en las Eliminatorias CONCACAF.

El equipo de Thomas Christiansen ganó 7 partidos y empató en tres ocasiones. En este tramo la selección nacional anotó un total de 19 goles y recibió 5 goles.

