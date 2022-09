Ismael Díaz estuvo cerca de regresar a Europa

Díaz de 25 años aceptó que tuvo ofertas del fútbol europeo y que no hubo mucho tiempo para concretar el acuerdo, además comentó que si llega una oferta de un club de América más grande que la Universidad Católica no la dejará pasar.

"Lo que te puedo decir es que se acercaron clubes interesados, preguntando mi situación si, en la última hora se acercó un club europeo preguntando, pero creo que de repente por el tiempo que hubo no se pudo hacer mucho, espero que en este mercado que viene se presenten opciones y pueda llegar donde yo quiero, porque me gustaría regresar a Europa, un fútbol muy atractivo para mi persona y donde puedo seguir creciendo", dijo Ismael.

Momento en Ecuador con la Universidad Católica

"Feliz, estoy ayudando a mi equipo en lo que puedo, en lo personal he tenido una temporada muy buena y espero seguir así porque quiero cerrar la temporada de la mejor manera, pero ahora toca estar aquí en la selección", añadió.

Opinión de Baréin

"No somos Brasil ni Argentina, no podemos exigir rivales, somos Panamá, una selección que viene creciendo y en este partido hay muchos jóvenes que quieren demostrar de que están hechos, yo estoy aquí y no me voy a dejar quitar mi puesto, algo que he aprendido es que la competitividad es algo clave para el equipo".

Objetivos personales y en lo futbolístico

"Yo siempre he dicho que mi primer objetivo es mi hija, criarla, educarla como debe ser y en lo futbolístico espero crecer, intentar llegar lo más lejos posible y aprovechar los años que tengo de fútbol porque no se si dentro de uno o dos años me toque retirarme", concluyó Ismael.