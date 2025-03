Ismael Díaz: Queremos ser campeones con Panamá y trabajaremos para eso

Aguirre manifestó en rueda de prensa que no conoce a Panamá y no sabe de revanchas, hablando de lo que sucedió en la pasada Copa Oro 2023 donde no era el DT de México.

"No era el técnico que no estaba en ese momento, no siento menosprecio, lo que hemos logrado lo hemos en cancha".

Ismael Díaz listo para la revancha

El jugador de la Universidad Católica de Ecuador tiene claro que México es un rival duro y ahora que se vuelven a encontrar dejó claro que quiere ser campeón.

"Siempre hay detalles, hasta el Real Madrid sabe que tiene mejorar cosas".

El Príncipe también se refirió a la celebración viral de su compañero Cecilio Waterman.

"Realmente fue algo que no me esperaba, le consulté y me dijo que no sabía si hacerlo o no y si sabíamos que estaba allí, un jugador como él se nota su presencia".