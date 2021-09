José Ángel Rodríguez: "No te merecemos Christiansen con esa cancha que da vergüenza"

José Ángel Rodríguez en 'A La Candela': "No te merecemos Christiansen con esa cancha que da vergüenza"

Frente a esta situación, el periodista José Ángel Rodríguez le envió un mensaje al hispano-danés en el programa " A La Candela " de RPC Canal 4: "Thomas discúlpanos, no te merecemos Christiansen con esa cancha que da vergüenza".

Samuel Anthony respondió molesto a las declaraciones del "Ruki": "Eso no lo merece la gente que es la que paga los impuestos con los que hacen el estadio. El pueblo panameño no se merece esa cancha, no el técnico".

recibe a México en el Rommel Fernández este miércoles 8 de septiembre por la tercera fecha del Octagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 y una de las polémicas que se han dado previo a este encuentro es la grama del 'Coloso de Juan Díaz'.