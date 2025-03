José Córdoba envía un mensaje para Panamá después de la mano en la final

Coto Córdoba fue víctima de insultos por parte de los fanáticos de la selección de Panamá que soñaban con su primer título en Liga de Naciones Concacaf, sin embargo pasaron los días y envió un mensaje haciendo el llamado a que un error lo comete cualquier ser humano.

José Córdoba se muestra positivo y seguirá con sus objetivos

"PANAMÁ, Es fácil juzgar cuando estás del otro lado de la situación... Pero todos deberían entender que en la vida hay situaciones que se nos escapan,fue un error nada se hizo intencional. ES DIFÍCIL CLARO QUE LO ES! Ver cómo termina el objetivo de lograr un posible título con mi selección por una jugada en la cual estoy involucrado y desafortunadamente así sucedió pero seguiré luchando cada partido que me toque afrontar con mi selección. Porque soy un soñador y estoy dispuesto siempre en dar lo mejor por mi selección . Agradezco a todo el país por el apoyo incondicional por estar pendiente de cada partido y apoyarnos desde la distancia. NUNCA ME RENDIRE"