Alycia Baumgardner lució brillante en triunfo ante Elif Nur Turhan en Arlington, Texas

La súper estrella del boxeo Alycia Baumgardner ascendió de categoría para terminar venciendo a la ahora ex campeona de peso ligero de la FIB, la turca Elif Nur Turhan por decisión unánime después de 10 asaltos de brillante actuación en Arlington, Texas.

Baumgardner, de 32 años de edad hizo gala de su fina esgrima, con un dominio total del combate, a pesar de las respuestas de Turhan, que en todo el combate lanzó combinaciones con potencia, pero sin lograr conectar con claridad.

La originaria de Fremont, Ohio se metió a la corta distancia para demostrar su poder y logró conectar golpes limpios a Elif, que terminó evidentemente lastimada y al borde de caer a la lona sobre el final del tercer asalto.

Alycia Baumgardner siguió dominando la pelea, en la corta, media y larga distancia, conectando combinaciones explosivas ante una Nur Turhan, que seguía metiendo presión, logrando conectar en los últimos asaltos un uppercut impecable, pero la estadounidense asimiló de gran manera.

Con el combate casi en la bolsa, de igual forma "The Bomb" Baumgardner brindó espectáculo hasta el final de la ronda 10, rondas qure fueron a 3 minutos, buscando la ofensiva y conectando a su rival.

ALYCIA BAUMGARDNER JUST PUT ON A SHOW



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Unánime para Alycia Baumgardner

Los tres jueces anotaron 100-90 para Alycia, que se convierte en la nueva campeona mundial peso ligero de la FIB, un nuevo cinturón a sus vitrinas, unas que tiene repletas de campeonatos.