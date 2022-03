Julio Dely Valdés: "Confío plenamente en Thomas Christiansen"

El ahora entrenador del Árabe Unido confesó que sigue en comunicación con los jugadores de la selección de Panamá, pero con el cuerpo técnico no.

"Yo siempre he mantenido comunicación con los jugadores, por la relación que tenemos hace muchos años, no sólo ahora en eliminatoria. Con el cuerpo técnico no, excepto de David Dóniga que hablamos por los jugadores del Árabe Unido en la Sub 23".

Julio Dely Valdés confeso que confía en Thomas Christiansen para llevar a la selección de Panamá a Qatar 2022.

"Yo confío plenamente en el entrenador, yo creo que está haciendo las cosas bien, en cada partido que ha planteado veo que hace lo mejor por la selección y sin duda el tiene las mejores opciones y tiene su análisis de cada jugador".

Ante Honduras, Julio Dely Valdés cree que la selección de Panamá debe vencerlos por todo lo que han hecho en estas eliminatorias Concacaf y que los mismos jugadores saben cuando podrían ser titulares.

"Los jugadores saben cuando van a jugar, ellos son inteligentes. Hay jugadores que son habituales al estar en un once inicial, y ya sabes que va a jugar".

Dely Valdés cerró la entrevista dando su prónostico y apuesta por un 2-0 a favor de la selección de Panamá en eliminatorias Concacaf.