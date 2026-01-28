La selección de Panamá podría medirse a Brasil en amistoso en mayo

El medio GE Globo en Instagram informó que ya se están dando las negociaciones y van avanzadas entre la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y la CBF para un posible amistoso de la selección de Panamá ante Brasil en el Maracaná en mayo.

Según informa la publicación y en el programa A La Candela que se transmite por RPC, el partido sería para la despedida de Brasil para ir a jugar la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos.

¿Cuándo seria el amistoso de la selección de Panamá vs Brasil?

Este duelo amistoso sería el 31 de mayo en el estadio Maracaná y el mismo 1 de junio el equipo brasileño viajará para su campamento.

Brasil está ubicado en el Grupo C junto a Escocia, Haití y Marruecos y Panamá en el L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.