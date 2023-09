Liga de Naciones Concacaf: Eduardo Guerrero, la novedad en el XI de Panamá

La selección de Panamá ya tiene once para el partido en Liga de Naciones Concacaf ante Martinica con la novedad de Eduardo Guerrero entre los titulares.

Eduardo Guerrero que no ha disputado partidos con la selección de Panamá en los últimos partidos de Copa Oro 2023 y de Liga de Naciones Concacaf.

El resto del once no varía, Luis Mejía recupera su titularidad en este torneo y José Córdoba que reemplazará a Harold Cummings que no fue convocado.

En líneas defensivas estará César Blackman por el sector derecho y Eric Davis recupera el izquierda tras la lesión que sufrió.

ONCE DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ VS MARTINICA

Luis Mejía, César Blackman, Fidel Escobar, Andrés Andrade, José Córdoba, Eric Davis, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Fajardo, Eduardo Guerrero e Ismael Díaz.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN VIVO

Fecha: Jueves, 7 de septiembre 2023

Hora: 7:06 pm

Lugar: Estadio de la Universidad Latina

Dónde ver: EN VIVO por RPC