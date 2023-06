Marta Cox: "Me quedo con las ganas, la actitud que tuvieron mis compañeras"

"Me quedo con las ganas, la actitud que tuvieron mis compañeras; era un rival muy difícil, lo sabíamos, es España, no es cualquiera cosa y creo que hicimos cosas buenas también aunque no se dio el marcador pero la idea del equipo es que siga prevalenciendo, seguir intentando, la idea de esto es seguir preparándonos".