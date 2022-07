Marta Cox: "Muchas personas piensan que Panamá está derrotado"

"No ha sido fácil levantar el ánimo, pero somos un grupo muy fuerte, avanzar y no estancarse ante una derrota tan dura. Nos vamos a enfrenar a una de las selecciones mas duras, pero lo importante es tener la idea de arrebatarle la victoria".

"Al final tenemos que demostrar en la cancha. Mantener un orden para hacer un contrataque, paciencia, conectadas, no dejar un jardín para que entren con facilicades", dijo Cox sobre el partido ante Canadá.

Oportunidades

"No vamos a tener 40, 50 ocasiones, pero tenemos que aprovechar las que tengamos".

Físico

"Físicamente pueden decir que Marta este cabizbaja, que puede dar un poco mas, físicamente me siento bien, no tengo problemas de peso, mi anhelo es ir al mundial. Anímicamente es un problema que no puedo esconder.

Sigue el sueño

"Hemos hablado mucho, tienen el sueño vivo, no se nos dio el primer intento pero tenemos dos más".

"Ahora mismo nadie está pensando en Trinidad, nada es imposible, muchas personas piensan que Panamá está derrotado, se nos va a dar con el favor de Dios".