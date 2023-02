Mundial Femenino 2023: Panamá podría llevar jugadoras de reservas

"Esto lo conversamos en Nueva Zelanda con Nacho, es importante tener reservas por la lejanía y no hay ningún problema con esto, porque queremos que esta selección viaje con todas las herramientas y seguramente viajaremos con algunas jugadoras reservas", fueron las primeras palabras de Christian.

En el repechaje Mundialista donde las panameñas clasificaron al mundial, no llevaron jugadoras reservas, pero para el Mundial seguramente si lo harán.

"No lo hicimos para el repechaje, pero para el Mundial te aseguro que si lo vamos hacer, por cualquiera situación de emergencia o lesión", continuó Núñez. "Ya se conversó con el cuerpo técnico, no habrá problemas con eso, la delegación es extensa y seguratamente estarán viajando más de 23 jugadoras".

El protocolo de la FIFA dice que las selecciones nacionales clasificadas previamente ya gestionaron su campamento y Panamá necesito esperar clasificarse primero para escoger la ciudad donde se hospedarán, teniendo en cuenta que se jugarán en diversas ciudades.

Las dirigidas por Ignacio Nacho Quintana debutan ante Brasil el 24 de julio a las 6:00 A.M., luego se miden a Jamaica el 29 de Julio a las 7:30 A.M. y cierran la frase de grupo ante Francia el 2 de agosto a las 5:00 A.M.