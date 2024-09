Mundial de Futsal 2024: "Hicieron un esfuerzo doble", Alex Del Rosario tras victoria de Panamá

"Había que ganar y luego buscar la diferencia de goles", reconoció "El Brujo" luego que Panamá buscara con ansias ganar por diferencia de más de tres goles.

Victoria de Panamá

"En la defensiva no fuimos a atacar tan arriba porque no había que perder, haciendo doblajes. En la ofensivo no había asociaciones con los jugadores y darle espacio al equipo contrario jugar al contragolpe que nos dio resultado".

"Esperamos, le dimos confianza y en el Segundo tiempo esperamos y robamos la pelota por el esfuerzo de los muchachos y ahora a seguir trabajando", detalló Del Rosario.