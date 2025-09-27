Mundial Sub-20: XI de Panamá para su debut ante Paraguay

La selección de Panamá Sub-20 debuta en el Mundial Sub-20 Chile 2025 enfrentando por el Grupo B a su similar de Paraguay, partido que se disputará esta tarde desde las 6:00 p.m. en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Bajo la dirección de Jorge Dely Valdés que ya tiene experiencia en mundiales, Panamá llega para pelear por un lugar en la siguiente ronda y para ello deberá enfrentar a Paraguay, Ucrania y Corea del Sur.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Será la séptima participación panameña en un Mundial Sub-20 y su partido número 20 en Mundiales de la categoría. Además y como dato curioso, será la tercera vez que Panamá queda en el Grupo B de la cita mundialista, como sucedió en Países Bajos 2005 y Nueva Zelanda 2015.

Las ediciones anteriores que clasificó Panamá fueron las de Emiratos Árabes 2023, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015 y Polonia 2019.

Alineación de Panamá vs Paraguay - Mundial Sub-20

Cecilio Burgess, Martín Krug, Juan Hall, Antony Herbert, Erick Díaz, Ariel Arroyo, Joseph Jones, Kairo Walters, Giovany Herbert, Rafael Mosquera y Gustavo Herrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1972058789559128385&partner=&hide_thread=false ¡XI TITULAR !



Así sale #PanamáSub20 en su debut Paraguay por el grupo de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 .





6pm

Elías Figueroa

@deportes_rpc, @tvmaxdeportes y @TigoSportsPA #MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/36tiKtAlyp — FEPAFUT (@fepafut) September 27, 2025

FUENTE: FPF