Nacho Quintana y Panamá Femenina listos para enfrentar a Aruba

A pesar de ir a un terreno nuevo y desconocido, el Míster Nacho Quintana planea jugar con las suyas con el mismo método de la fecha de eliminatorias anterior.

"La metodología de trabajo no cambia por las dimensiones de la cancha, nuestra ideología y filosofía del juego debe ser la misma. A nosotros no nos gusta las excusas y no queremos hacernos las victimas. No jugar bien solo en el Rommel, si no ir donde nosotros y hacerlo nuestra casa también".

Panamá Femenina jugará este sábado 9 de abril ante Aruba en las eliminatorias Concacaf, camino al Octagonal, Nacho Quintana dejó claro que en el grupo no hay ningún puesto asegurada y todas deben ganarse su lugar.

"El fútbol va evolucionando, el equipo evoluciona y ahora que tenemos mas jugadoras en ele extranjero y el tiempo del entrenamiento no será igual. La clave es que las chicas no tienen nada asegurado, no tenemos un XI titular, ellas deben ganar su puesto y entrenar para ello".

Nacho Quintana también fue cuestionado sobre la presión que tiene Panamá Femenina en los compromisos y el apoyo de la Marea Roja.

"Hemos tratado de hablar con ellas sobre la ansiedad, muchas no están acostumbradas a jugar con su afición, He hablado con ellas y les he dicho que no tienen nada que demostrarle a la gente, si no a ellas mismas. Hay que hacerles ver que Panamá es uno de los mejores de Concacaf".

Con respecto a Aruba, Panamá Femenina no pudo estudiar con profundidad a su rival por el poco material que hay de las selecciones en el fútbol femenino.

"Sobre el rival es poco lo que tenemos, hay jugadores que no están en el mapa futbolístico, la ventaja que tenemos es que ellas jugaron un duelo ante Belice y logramos ver su modo de juego y analizamos sus fortalezas y debilidades".