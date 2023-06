Orlando Mosquera: "Hoy en día estoy teniendo muchos minutos, me siento mejor"

Orlando Mosquera: "Hoy en día estoy teniendo muchos más minutos, me siento mejor"

"Desde que inicié a jugar profesional, los partidos internacionales y con la selección de Panamá me han ayudado a crecer. Estoy preparado para afrontar lo que se venga", destacó el portero canalero.

La posición de portero es muy peleada, pero cuando te afianzas es difícil perder el puesto y eso lo tiene claro Mosquera.

"Todos sabemos sobre mi posición, cuesta bastante no tener minutos que es lo que te da confianza partido a partido. Hoy en día estoy teniendo muchos minutos, me siento mejor y he ido creciendo", añadió.

Mosquera actualmente tiene 28 años y milita en el Monagas SC de la primera división de Venezuela.

“La constancia y la perseverancia en el trabajo diario me tienen ahora en otra Copa Oro. Estoy contento de estar aquí, con mucha más confianza y para mí eso es muy importante”, finalizó.

Titular en los últimos partidos

"Kuty" ha sido titular en 2 de los últimos 3 partidos de Panamá. En el partido de semifinales de Final Four ante Canadá y Costa Rica en el debut de la Copa 2023, siendo figura con buenas atajadas.

La Selección de Panamá se estará enfrentando a Martinica este viernes 29 de junio a la 5:30 p.m. en la jornada 2 de la Copa Oro 2023.