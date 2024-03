Orlando Mosquera: No me voy contento, tenemos que ser bien autocríticos

La selección de Panamá no pudo con México, ni con Jamaica y el portero Orlando Mosquera dio a conocer sus puntos de vista tras este duro momento que enfrentan como grupo en la Liga de Naciones Concacaf, manifestando que se debe revisar las partes negativas de cada uno.

"No hemos hecho las cosas como realmente queríamos, como veníamos trabajando, se esperaba mucho más de este grupo, porque veníamos haciendo las cosas bien, ahora toca ser bien autocrítico cada uno, reflexionar de lo que hemos hecho mal y bien de cara a lo que viene", destacó el Kuty.

Orlando Mosquera que llegó sin ritmo a esta fecha FIFA pudo ser uno de los mejores para la selección de Panamá por evitar más goles contra México y Jamaica, sin embargo es preocupante el tema con su club.

"Mi tema es bastante complicado, pero la confianza que me tiene el profe y se ha refleado dentro del campo. Para mi es importante jugar más como portero. No me voy contento con los resultados y nada seguiré trabajando para esperar una oportunidad".

La conclusión de Orlando Mosquera

"Los resultados han reflejado muchas cosas, en defensa y ataque hemos estado bastante bajo"