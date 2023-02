Panamá Femenina: Rebeca Espinosa cree en la capacidad que tienen para medirse a cualquiera

APRENDER DEL FÚTBOL CON VALORES

Gracias a su hermana Marjorie y varios amigos que la invitaban, Espinosa comenzó a jugar al fútbol a los 11 años: “Los veía jugando y, siendo tan pequeña, decidí seguir sus pasos. No quiero dejar de mencionar al profesor Octavio Sanjur, quien me brindó muy bonitas oportunidades para crecer en el mundo del fútbol resaltándome siempre lo valores más importantes de este deporte y de la vida”.

APOYO FAMILIAR DESDE CASA Y DESDE EL CIELO

Al hablar de la gente importante en su vida, Rebeca Espinosa menciona, emocionada, a algunas personas demasiado especiales para ella: “Mi mamá, Ventura Justavino, siempre ha sido muy linda conmigo. Sus consejos han permitido que llegue a donde he llegado. Te amo mamá, gracias por estar siempre a mi lado y enseñarme a ser una mujer fuerte y valiente como tú lo eres”.

Además, no duda en mencionar a su esposo, Federico Mendoza, destacando lo importante que ha sido su apoyo en una carrera muy distinta a las demás, como la es la de ser futbolista: “Desde que lo conocí me ha apoyado incondicionalmente y ha comprendido lo que significa para mí este lindo deporte que es el fútbol. Él cree mucho en mí”.

La otra persona que siempre está a su lado es su hermano Riquelmer: “Recuerdo siempre a mi hermano que está en el cielo. Él es mi motor para luchar por los sueños que siempre hemos querido que yo logre. Sé que me apoya desde donde está. Te amo, hermano”.

DE LA LFF A PARAGUAY

Habiendo jugado en distintos equipos de la LFF (Liga de Fútbol Femenino), como lo son Atlético Chiriquí, CD Universitario y el Tauro FC, actualmente defiende la camiseta del CD Plaza Amador, equipo con el cual llegó a la gran final en los últimos torneos locales.

Y Rebeca también tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero, más precisamente en el Club Sol de América en Paraguay: “Recuerdo que nunca pensé llegar a enfrentarme en una final de la liga paraguaya con mi compañera de selección, Yenith Bailey; fue una linda experiencia y un gran orgullo”.

LA IMORTANTE PREPARACIÓN ANTES DEL REPECHAJE

“Desde que he iniciado este proceso he visto que la evolución ha sido notable. Y justamente para eso están los amistosos y los campamentos que hemos realizado, para corregir, tomar lo positivo y mejorar. Mi gran satisfacción es saber que tenemos una gran capacidad para enfrentar a cualquiera selección”, comenta con seguridad. Y esto lo dice no solo por pensarlo, hay una estadística que apoya su análisis y es la siguiente: Espinosa debutó con Panamá en el 2018 ante Canadá por la eliminatoria para la Copa Mundial 2019. Aquella vez, Canadá ganó 7-0. Panamá volvió a enfrentar a las campeonas olímpicas en la eliminatoria del 2022 y el resultado fue solo 1-0 a favor las norteamericanas. Pasar de un 0-7 a un 0-1 (compitiendo todo el partido) refleja la evolución de la cual habla la defensora..

LA VIDA DA SEGUNDAS OPORTUNIDADES

“Estamos ante una de esas segundas oportunidades que da la vida. Estamos a un paso de clasificar al Mundial. Hemos pasado la página de la eliminatoria anterior, aprendiendo todo lo que había que aprender, y ya estamos muy enfocadas en lo que nos espera en Nueva Zelanda”.

“Siento que he mejorado mucho, sobre todo desde lo físico porque nos espera una competencia exigente la cual nos compromete a estar al 100. En lo técnico he mejorado, también».

DATOS CON LA SELECCIÓN

Debut oficial: 14 / 10 / 2018 – 0-7 vs Canadá – Eliminatoria Mundialista

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 3 partidos en la actual eliminatoria

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 4 partidos amistosos

TOTAL PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 7 partidos jugados

https://twitter.com/fepafut/status/1621563767610802176 PARTIDO DE PREPARACIÓN



A 16 días del juego por el Repechaje, #PanamáMayor juega esta tarde ante la selección chilena.



Rebeca Espinosa: “La vida da segundas oportunidades. Estamos preparadas”.



Conoce más https://t.co/zFbxGo6bKz. #UnidasPorUnSueño pic.twitter.com/0cds2xwPgv — FEPAFUT (@fepafut) February 3, 2023

FUENTE: FEPAFUT