Panamá Sub-17 llama a entrenamientos para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Panamá Sub-17 hace un nuevo llamado a entrenamientos con miras a los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, a celebrarse en Ciudad de Panamá, del próximo 12 al 25 de abril.
Los jugadores convocados deberán presentarse en horas de la mañana, desde las 6:30 a.m. en las instalaciones de la Federación Panameña de Fútbol, para salir en autobús rumbo al COS.
La Sub-17 de Panamá viene de lograr la clasificación a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, a celebrarse en el mes de noviembre en Catar.
Del grupo de llamados a entrenamientos, repiten unos 16 jugadores que estuvieron convocados para el pasado Premundial Sub-17, que se disputó en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Sobre la IV edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, la disciplina del fútbol masculino contempla en su formato de competencia tres partidos en la fase regular y luego se pasa a la fase final por las medallas con el primero contra el segundo por la presea dorada y el tercero ante el cuatro por el bronce.
Los países participantes en el fútbol masculino son: Argentina, Bolivia, Paraguay y Panamá.
Panamá Sub-17 estará debutando el 13 de abril frente a la Sub-17 de Paraguay.
Su segundo partido será el 15 de abril frente a la Sub-17 de Bolivia.
Y cierran la ronda de grupos el 17 de abril frente a la Sub-17 de Argentina.
Todos los partidos del fútbol masculino se jugarán en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Llamado a entrenamientos - Panamá Sub-17
- Alfredo Maduro Academia Costa del Este
- Joseph Choy Academia Costa del Este
- Luis López Academia Costa del Este
- Ali Farhat Academia Costa del Este
- Abdul Lasso Águilas de la U
- Emanuel Edwards Club Atlético Independiente
- Alexander Tull Club Atlético Independiente
- Rubén Rodríguez Panamá City FC
- Lucas Norte CD Plaza Amador
- Adamir Aparicio CD Plaza Amador
- Cristian Ibarra CD Plaza Amador
- Alberto Adams CD Plaza Amador
- Thiago Chalmers CD Plaza Amador
- Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador
- Sebastián Sotelo CD Plaza Amador
- Ángel Vásquez CD Plaza Amador
- Joseph López San Francisco FC
- Ronaldo Matos Sporting SM
- Lucio Ceballos Sporting SM
- Davis Wallace Sporting SM
- José Barcos Sporting SM
- Jossimar Insturaín Tauro FC
- Steven Arboleda Tauro FC
- Gabriel Quiroz Tauro FC
- Joel Sánchez Tauro FC
- Cristian Morán Umecit FC
- Oliver Pinzón CD Universitario
- Anderson Ojo CD Universitario
- Carlos Peña CD Universitario
FUENTE: FPF