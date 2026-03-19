Panamá Sub-17 llama a entrenamientos para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Panamá Sub-17 hace un nuevo llamado a entrenamientos con miras a los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 , a celebrarse en Ciudad de Panamá, del próximo 12 al 25 de abril.

Felipe Baloy , entrenador de la Selección Sub-17, liderará este nuevo microciclo de trabajo que arrancará este lunes 23 de marzo y se extenderá hasta el miércoles 25 de marzo, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en las instalaciones del COS Sports Plaza , en Metro Park.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los jugadores convocados deberán presentarse en horas de la mañana, desde las 6:30 a.m. en las instalaciones de la Federación Panameña de Fútbol, para salir en autobús rumbo al COS.

La Sub-17 de Panamá viene de lograr la clasificación a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, a celebrarse en el mes de noviembre en Catar.

Del grupo de llamados a entrenamientos, repiten unos 16 jugadores que estuvieron convocados para el pasado Premundial Sub-17, que se disputó en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Sobre la IV edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, la disciplina del fútbol masculino contempla en su formato de competencia tres partidos en la fase regular y luego se pasa a la fase final por las medallas con el primero contra el segundo por la presea dorada y el tercero ante el cuatro por el bronce.

Los países participantes en el fútbol masculino son: Argentina, Bolivia, Paraguay y Panamá.

Panamá Sub-17 estará debutando el 13 de abril frente a la Sub-17 de Paraguay.

Su segundo partido será el 15 de abril frente a la Sub-17 de Bolivia.

Y cierran la ronda de grupos el 17 de abril frente a la Sub-17 de Argentina.

Todos los partidos del fútbol masculino se jugarán en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Llamado a entrenamientos - Panamá Sub-17

Alfredo Maduro Academia Costa del Este

Joseph Choy Academia Costa del Este

Luis López Academia Costa del Este

Ali Farhat Academia Costa del Este

Abdul Lasso Águilas de la U

Emanuel Edwards Club Atlético Independiente

Alexander Tull Club Atlético Independiente

Rubén Rodríguez Panamá City FC

Lucas Norte CD Plaza Amador

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

Alberto Adams CD Plaza Amador

Thiago Chalmers CD Plaza Amador

Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador

Sebastián Sotelo CD Plaza Amador

Ángel Vásquez CD Plaza Amador

Joseph López San Francisco FC

Ronaldo Matos Sporting SM

Lucio Ceballos Sporting SM

Davis Wallace Sporting SM

José Barcos Sporting SM

Jossimar Insturaín Tauro FC

Steven Arboleda Tauro FC

Gabriel Quiroz Tauro FC

Joel Sánchez Tauro FC

Cristian Morán Umecit FC

Oliver Pinzón CD Universitario

Anderson Ojo CD Universitario

Carlos Peña CD Universitario

FUENTE: FPF