Premundial Femenino: Descubre a las jugadoras de Panamá Sub-20 convocadas

Las defensoras Hilary Jaén, Rosario Vargas y Wendy Natis, la volante Deysiré Salazar y la delantera Shayari Camarena tendrán, a tan corta edad, la responsabilidad de defender la camiseta de la selección en una nueva oportunidad mundialista para todas ellas.

HILARY JAÉN

“Estoy muy agradecida por la oportunidad que me están dando de ser parte de estas 23 jugadoras que irán a Monterrey. Una de mis grandes metas en la vida es ser mundialistas y estoy muy agradecida por poder contribuir en esta historia que estoy segura que podremos completar con la clasificación. Espero aprovechar esta oportunidad para seguir creciendo y poder lograr todos los objetivos que tengo en mente”.

ROSARIO VARGAS

“Es una responsabilidad representar a Panamá Femenina. Agradezco al profesor y al cuerpo técnico por la oportunidad y por el reconocimiento a mi trabajo durante tantos años fuera de Panamá. Dejaré la vida por la selección, juegue mucho o poco, y cada vez que esté dentro del campo daré mi máximo. Somo las 23 mejores jugadoras del país y tenemos una enorme responsabilidad”.

WENDY NATIS

“Gracias a Dios que se me cumplió uno de mis sueños: vestir la camiseta de la selección mayor en una eliminatoria mundialista. Cuando me toque la oportunidad de disputar un partido lo haré de la mejor manera. Creo que tengo muy buenas compañeras, tanto las de experiencia como las más jóvenes, y creo que vamos a lograr el objetivo de estar en el mundial. Esto me ayuda a crecer como persona y como futbolista. Cada día voy cosechando más frutos lo que me hace sentir feliz y orgullosa de mí”.

DEYSIRÉ SALAZAR

“Primero que todo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Siento una emoción muy grande de ser parte de esta elección, en la cual hemos trabajado duro para llegar donde estamos. Lo más importante es tener el honor de representar con orgullo nuestro país y ser parte de esta gran contienda deportiva con el fin de dejar a Panamá en lo más alto y, sobre todo, defender los colores de nuestra bandera”.

SHAYARI CAMARENA

“Estar entre las 23 jugadoras que representarán a Panamá en Monterrey… no tengo cómo explicar lo feliz que me siento. Soy muy feliz por estar logrando mis sueños, poco a poco, con mucho sacrificio y esfuerzo. Tengo el apoyo de mi familia que es clave para poder lograr todo esto.

Le agradezco al profe y a todo su cuerpo técnico por darme la confianza de estar en el equipo; sé que esta es una oportunidad muy grande. Nada será fácil pero tampoco imposible: vamos con todo”.