Premundial Femenino: Panamá arranca el camino mundialista

PANAMÁ YA NO ES VÍCTIMA

Ignacio "Nacho" Quintana, DT de la Selección Nacional, habló en conferencia de prensa previo al encuentro ante Costa Rica: “En un torneo tan corto, el primer partido marca mucho. En este caso es Costa Rica que se puede considerar un rival directo, pero más allá del rival nosotros consideramos que estos tres puntos nos van a dar la calma de poder planificar los siguientes juegos y no tener tanta presión”.

“El grupo ha trabajado por los nueve puntos. Nosotros tenemos que aprender, y se lo hemos inculcado a las jugadoras, de no presentarnos a los partidos como víctimas. Al final son once contra once y los partidos hay que jugarlos. El fútbol nos ha demostrado que todo es posible”.

EQUIPO MÁS MADURO

Laurie Batista, designada capitana para este martes, fue la jugadora que atendió en conferencia de prensa a los medios de comunicación. “El grupo se encuentra muy enfocado en lograr el objetivo. Estamos muy unidas y determinadas que ante Costa Rica lograremos el objetivo”.

“La madurez la hemos conseguido en cada entrenamiento, partido y amistoso. Panamá se ha fortalecido más en lo que es lo mental y en la unión, como así también en los conocimientos previos para poder tener la estructura del juego ya definida”, destacó la volante del Tauro FC de la Liga de Fútbol Femenino (LFF).

Arbitraje de Jamaica

Árbitra: ODETTE HAMILTON (Jamaica)

Asistente 1: STEPHANIE-DALE YEE SING (Jamaica)

Asistente 2: JASSETT KERR-WILSON (Jamaica)

Cuarta árbitra: TORI PENSO (USA)

VAR: EKATERINA KOROLEVA (USA)

AVAR 1: BROOKE MAYO (USA)

SUSPENDIDAS

Para este primer partido el DT Nacho Quintana no podrá contar con las defensas Yomira Pinzón y Wendy Natis, quienes están suspendidas por un partido. Pinzón por acumulación de tarjetas amarillas en la primera fase de la actual eliminatoria, mientras que Natis por haber sido expulsada ante Canadá en el último partido la Selección Sub-20 Femenina en el Premundial de este año.

De Blanco

Este martes, el equipo A será Costa Rica, quien vestirá camiseta color roja con pantalón azul, con vestimenta totalmente verde para su portera. Por el lado de Panamá, equipo B, las jugadoras lucirán todo de blanco, mientras que la portera vestirá de negro en su totalidad.

TV Y HORARIO

Todo el torneo será transmitido por ESPN / STAR PLUS. Para el partido entre Panamá y Costa Rica se anuncia que será transmitido por ESPN.

ESTADIO

Nombre oficial: Estadio BBVA Bancomer

Ubicación: Av. Pablo Livas 2011, colonia La Pastora, C.P. 67140, en Guadalupe, Nuevo León y el teléfono es +52 (81) 8127-1500.

Inauguración: 2 de agosto del 2015 con la Copa Eusebio entre Rayados de Monterrey y el Benfica de Portugal.

Aforo actual: 51,000 espectadores

Costo de construcción: $200 millones de dólares

La casa de: Rayadas de Monterrey y Rayados de Monterrey

Rayadas de Monterrey: Títulos ganados: Apertura 2019 y Apertura 2021.

Estadio de grandes torneos: Albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

ANTECEDENTES

Esta será la primera vez que Panamá y Costa Rica se enfrenten en una fase final del Campeonato Concacaf W.

El historial total entre ambas selecciones deja el siguiente balance:

Partidos jugados: 10

Ganados por Panamá: 2 Goles a favor: 11

Ganados por Costa Rica: 8 Goles a favor: 33