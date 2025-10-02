Selección de Panamá: Ausencias en la convocatoria de octubre

La selección de Panamá ya definió su convocatoria para enfrentar a El Salvador (10 de octubre) y Surinam (14 de octubre) en las Eliminatorias CONCACAF, donde Thomas Christiansen reveló una lista de 24 futbolistas con varias ausencias en comparación a los llamados anteriores.
Ausencias en la convocatoria de la Selección de Panamá para octubre
- César Yanis
- Everardo Rose
- Carlos Harvey (Lesión)
- Edgardo Fariña (Lesión)
Todos estos jugadores estuvieron en los encuentros de septiembre.
Los nombres de Alberto Quintero, Abdiel Ayarza y Armando Cooper estaban en el entorno que podían ser convocados.
LISTA DE CONVOCADOS
Fecha FIFA – octubre
PORTEROS
- Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)
- Luis Mejía Nacional (URU)
- César Samudio CD Marathon (HON)
DEFENSAS
- José Córdoba Norwich City (ENG)
- Andrés Andrade LASK Linz (AUT)
- César Blackman Slovan Bratislava (SVK)
- Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)
- Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)
- Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)
- Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)
- Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)
VOLANTES
- Aníbal Godoy San Diego FC (USA)
- Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)
- Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)
- José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)
- Édgar Bárcenas Mazatlán FC (MEX)
- Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)
- José Murillo CD Plaza Amador (PAN)
- Omar Browne Estudiantes de Mérida (VEN)
- Ismael Díaz Club León (MEX)
- Azarías Londoño CD Universidad Católica (ECU)
DELANTEROS
- Cecilio Waterman Coquimbo Unido (CHI)
- José Fajardo CD Universidad Católica (ECU)
- Tomás Rodríguez Monagas SC (VEN)