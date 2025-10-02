Selección de Panamá: Ausencias en la convocatoria de octubre

La selección de Panamá ya definió su convocatoria para enfrentar a El Salvador (10 de octubre) y Surinam (14 de octubre) en las Eliminatorias CONCACAF, donde Thomas Christiansen reveló una lista de 24 futbolistas con varias ausencias en comparación a los llamados anteriores.

César Yanis , extremo del Cobresal de la Primera División de Chile, es la ausencia más llamativa porque ha sido parte del proceso del hispano-danés.

A sus 29 años, Yanis registra 1 gol y 2 asistencias en 19 partidos.

Ausencias en la convocatoria de la Selección de Panamá para octubre

César Yanis

Everardo Rose

Carlos Harvey (Lesión)

(Lesión) Edgardo Fariña (Lesión)

Todos estos jugadores estuvieron en los encuentros de septiembre.

Los nombres de Alberto Quintero, Abdiel Ayarza y Armando Cooper estaban en el entorno que podían ser convocados.

LISTA DE CONVOCADOS

Fecha FIFA – octubre

PORTEROS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio CD Marathon (HON)

DEFENSAS

José Córdoba Norwich City (ENG)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)

Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)

Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

José Murillo CD Plaza Amador (PAN)

Omar Browne Estudiantes de Mérida (VEN)

Ismael Díaz Club León (MEX)

Azarías Londoño CD Universidad Católica (ECU)

DELANTEROS