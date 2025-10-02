Selección de Panamá: Ausencias en la convocatoria de octubre

Marea Roja Marea Roja -  2 de octubre de 2025 - 11:20

La selección de Panamá ya tiene convocatoria definida para enfrentar a El Salvador y Surinam en las Eliminatorias CONCACAF.

La selección de Panamá ya definió su convocatoria para enfrentar a El Salvador (10 de octubre) y Surinam (14 de octubre) en las Eliminatorias CONCACAF, donde Thomas Christiansen reveló una lista de 24 futbolistas con varias ausencias en comparación a los llamados anteriores.

César Yanis, extremo del Cobresal de la Primera División de Chile, es la ausencia más llamativa porque ha sido parte del proceso del hispano-danés.

A sus 29 años, Yanis registra 1 gol y 2 asistencias en 19 partidos.

Ausencias en la convocatoria de la Selección de Panamá para octubre

  • César Yanis
  • Everardo Rose
  • Carlos Harvey (Lesión)
  • Edgardo Fariña (Lesión)

Todos estos jugadores estuvieron en los encuentros de septiembre.

Los nombres de Alberto Quintero, Abdiel Ayarza y Armando Cooper estaban en el entorno que podían ser convocados.

LISTA DE CONVOCADOS

Fecha FIFA – octubre

PORTEROS

  • Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)
  • Luis Mejía Nacional (URU)
  • César Samudio CD Marathon (HON)

DEFENSAS

  • José Córdoba Norwich City (ENG)
  • Andrés Andrade LASK Linz (AUT)
  • César Blackman Slovan Bratislava (SVK)
  • Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)
  • Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)
  • Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)
  • Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)
  • Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

VOLANTES

  • Aníbal Godoy San Diego FC (USA)
  • Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)
  • Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)
  • José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)
  • Édgar Bárcenas Mazatlán FC (MEX)
  • Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)
  • José Murillo CD Plaza Amador (PAN)
  • Omar Browne Estudiantes de Mérida (VEN)
  • Ismael Díaz Club León (MEX)
  • Azarías Londoño CD Universidad Católica (ECU)

DELANTEROS

  • Cecilio Waterman Coquimbo Unido (CHI)
  • José Fajardo CD Universidad Católica (ECU)
  • Tomás Rodríguez Monagas SC (VEN)
