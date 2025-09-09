Jorge Gutiérrez: "Toca pasar la página, recargar y venir con más fuerza"

El lateral izquierdo Jorge Gutiérrez habló luego del empate 1-1 entre la selección de Panamá y Guatemala en la segunda jornada del grupo A de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

"Nos faltó concretar las jugadas, tuvimos opciones de gol claramente y al final lo intentemos", dijo el jugador del Deportivo La Guaira de la Primera División de Venezuela.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Toca pasar la página, recargar y venir con más fuerza dentro de un mes", añadió sobre los partidos que tendrán en octubre contra El Salvador y Surinam.

Para finalizar, "el Guti" recordó lo difícil que fue clasificar al Mundial de Rusia, viendo el complicado panorama que tienen actualmente.

"La clasificación de Rusia fue difícil hasta lo último, quedan 12 puntos en juego y tendremos partidos en casa y de visita que podemos ganar".

Números de Jorge Gutiérrez vs Guatemala

El jugador de 27 años jugó 10 minutos, tuvo 8 toques de balón, 3/4 en pases precisos (75%), 1 pase clave, 0/1 en pase largos, 1/2 en duelos terrestres y 1 falta.