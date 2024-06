Selección de Panamá: Harold Cummings no iría a la Copa América

El Xelajú de Guatemala había anunciado a Harold Cummings como nuevo jugador seleccionado por la Selección de Panamá para disputar la Copa América 2024 pero el defensor ha señalo en conferencia de prensa que no asistirá.

"Confirmó que habló con Christiansen anoche y ahí le comunicó que no se encuentra al 100% (está finalizando su recuperación) y por tanto se mantendrá realizando la pretemporada con su club", publicó el periodista Juanxo Villaverde en su cuenta de "X".

"Ir a la Copa América sería un error de mi parte, porque corro el riesgo de lesionarme por las cargas altas, segundo no estar al nivel de mis compañeros para apoyarlos. Nadie quiere decirle "no" a la Selección, en este momento no estoy capacitado para representar a mi país", dijo Cummings en conferencia de prensa con su club.

El veterano defensor central era una de las opciones que existía para poder cubrir la baja de Aníbal Godoy, quien se lesionó en el último partido amistoso de Panamá ante Paraguay donde tuvo que salir del encuentro sobre el final del mismo tras sentir unas molestias.

Selección de Panamá debuta este domingo

Panamá se estrena este domingo en la Copa América enfrentando a Uruguay en el Hard Rock Stadium.