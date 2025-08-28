Selección de Panamá: Principales ausencias para las Eliminatorias en septiembre

La Selección de Panamá ya tiene definida su lista de 24 futbolistas para afrontar los partidos de septiembre (4 y 8) ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Entre las grandes ausencias que destacan, se encuentran los nombres de Azarías Londoño, en gran momento con la Universidad Católica de la Serie A de Ecuador y el de Eduardo Guerrero del Dynamo Kiev de Ucrania.
Londoño de 24 años registra 4 goles y 6 asistencias en 21 partidos en el certamen ecuatoriano, mientras que Guerrero de 25 años tiene 1 gol y 1 asistencia en dos encuentros de la Premier de Ucrania.
Convocatoria de la Selección de Panamá
Porteros
Luis Mejía
Orlando Mosquera
César Samudio
Defensas
Fidel Escobar
Andrés Andrade
José Córdoba
Edgardo Fariña
Carlos Harvey
César Blackman
Eric Davis
Michael Amir Murillo
Jorge Gutiérrez
Mediocampistas
Adalberto Carrasquilla
Cristian Martínez
Aníbal Godoy
Edward Cedeño
Volantes
Édgar Yoel Bárcenas
José Luis Rodríguez
Ismael Díaz
César Yanis
Everardo Rose
Delanteros
Cecilio Waterman
José Fajardo
Tomás Rodríguez