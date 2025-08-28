Selección de Panamá: Principales ausencias para las Eliminatorias en septiembre

Thomas Christiansen tuvo al difícil tarea de elegir a los mejores para la ronda final de la Clasificatoria de la región.

Entre las grandes ausencias que destacan, se encuentran los nombres de Azarías Londoño, en gran momento con la Universidad Católica de la Serie A de Ecuador y el de Eduardo Guerrero del Dynamo Kiev de Ucrania.

Londoño de 24 años registra 4 goles y 6 asistencias en 21 partidos en el certamen ecuatoriano, mientras que Guerrero de 25 años tiene 1 gol y 1 asistencia en dos encuentros de la Premier de Ucrania.

Convocatoria de la Selección de Panamá

Porteros

Luis Mejía

Orlando Mosquera

César Samudio

Defensas

Fidel Escobar

Andrés Andrade

José Córdoba

Edgardo Fariña

Carlos Harvey

César Blackman

Eric Davis

Michael Amir Murillo

Jorge Gutiérrez

Mediocampistas

Adalberto Carrasquilla

Cristian Martínez

Aníbal Godoy

Edward Cedeño

Volantes

Édgar Yoel Bárcenas

José Luis Rodríguez

Ismael Díaz

César Yanis

Everardo Rose

Delanteros

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez