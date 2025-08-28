Selección de Panamá: Thomas Christiansen explicó por qué convocó a Everardo Rose

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, se refirió a la convocatoria de Everardo Rose de cara a los encuentros ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF 2026.
"En este momento que se encuentra, sería bueno aprovecharlo y verlo en acción", agregó el técnico de 52 años.
Partidos de la Selección de Panamá en septiembre
- Surinam vs Panamá - Jueves, 4 de septiembre (6:30 pm) Estadio Franklin Essed
- Panamá vs Guatemala - Lunes, 8 de septiembre (8:30 pm) Estadio Rommel Fernández Gutiérrez