Selección de Panamá: Thomas Christiansen explicó por qué convocó a Everardo Rose

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, se refirió a la convocatoria de Everardo Rose de cara a los encuentros ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF 2026.

"La elección de Rose, yo creo que él mismo se la ha ganado con los partidos que ha mostrado con Plaza Amador y la verdad que nunca he tenido problema en llamar a un jugador de LPF", dijo el hispano danés, este jueves en conferencia de prensa desde las Federación Panameña de Fútbol (FPF).

"En este momento que se encuentra, sería bueno aprovecharlo y verlo en acción", agregó el técnico de 52 años.

Partidos de la Selección de Panamá en septiembre

  • Surinam vs Panamá - Jueves, 4 de septiembre (6:30 pm) Estadio Franklin Essed
  • Panamá vs Guatemala - Lunes, 8 de septiembre (8:30 pm) Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
