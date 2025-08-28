Selección de Panamá: Thomas Christiansen explicó por qué convocó a Everardo Rose

El técnico de la selección de Panamá , Thomas Christiansen , se refirió a la convocatoria de Everardo Rose de cara a los encuentros ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF 2026.

"La elección de Rose, yo creo que él mismo se la ha ganado con los partidos que ha mostrado con Plaza Amador y la verdad que nunca he tenido problema en llamar a un jugador de LPF", dijo el hispano danés, este jueves en conferencia de prensa desde las Federación Panameña de Fútbol (FPF).