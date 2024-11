Selección de Panamá: "Un partido muy aguerrido", César Blackman

"Fue un partido aguerrido, pero al final gracias a Dios pudimos sacar la victoria", mencionó el defensor César Blackman.

Carrilero por izquierda con la selección de Panamá

"Es una posición diferente, pero ya la vengo jugando aquí en la selección. (Thomas) me dice que juegue como se jugar, con confianza, que trate de hacer lo más simple, que es una posición que no juego habitualmente en mi equipo, pero aquí la he jugado varias veces", destacó el jugador de 26 años de edad.

"Como les dije, estoy acostumbrado a jugar siempre por mi perna derecha, pero finalmente se pudo sacar la victoria y ahora vamos a casa y esperemos que nuestra afición apoye", finalizó.