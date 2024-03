Thomas Christiansen destaca la falta de ritmo de los jugadores

"Hay que darle mucho merito a Jamaica que ha por lo que hizo en situación defensiva, hemos tenido mucha posesión, una posesión estéril, fuimos de lado a lado sin progresar, donde no tuvimos movimientos de ruptura, no generamos dos contra uno por bandas, sabíamos que los centros por laterales iban a ser complicados por la altura que tenían, pero había otras maneras que se podía llegar a generar peligro y no fuimos capaces de hacer", señaló el DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen.

"Meten un golazo y con ese 0-1 aguantaron muy bien, esperando nuestros errores, que tuvimos muchos pases fallados y esto se paga", añadió.

Falta de ritmo, destaca Thomas Christiansen

"Como dije en la ultima rueda de prensa, hay muchos jugadores que acaban de iniciar las ligas, algunos jugando 1 jornada, 2 jornadas y bueno Jamaica han estado en Inglaterra que juegan dos partidos a la semana y se nota que están a otro ritmo, nosotros siempre sufrimos los dos primeros meses del año por esta razón, pero lo bueno que para Junio cuando empecemos la eliminatoria para el mundial estaremos más rodado físicamente mejor", finalizó.