Thomas Christiansen: "En las siguientes fechas iremos igual de ambiciosos para ganar"

"El tema de la remontada, me gusta marcar por delante en el marcador, pero me gusta ver la reacción, el coraje de los chicos. Si tuviéramos la paciencia y las ganas que mostramos en la primera parte, había chance de remontar y solo era darle una pizca de confianza", dijo Thomas Christiansen en conferencia de prensa después del partido .

EL ERROR EN EL GOL DE EL SALVADOR

"Lo que planeamos era marcar nosotros a los 20 segundos, pero la perdimos, nos tropezamos perdimos el balón y nos agarró la contra. Pero el equipo jugó bien, con Cecilio y Fajardo hicieron un excelente trabajo ganando buenas partidos", respondió Thomas Christiansen sobre el 1-0 de la selecta.

EL CAMBIO DE OMAR BROWNE

Para Thomas Christiansen, era importante meter más presión, el DT de Panamá explica que buscaba darle velocidad pero al no conseguirlo apostó por Freddy Góndola.

"El tema de Rosa, la psicóloga ha ayudado, esto es una gran herramienta en el fútbol profesional, esto es bueno para un jugador y para la selección", agregó Thomas Christiansen sobre la fuerza mental de sus jugadores.

SOBRE LA DEFENSA

"En este partido y contra Honduras no estuvimos finos, me faltó frescura y paciencia pero al final hemos ganado los puntos pero no hemos hecho el partido que quisimos", dijo el DT de la Roja sobre el tema.

EL MENSAJE PARA PANAMÁ

Thomas Christiansen envió dos mensajes a la Marea Roja, el primero es el agradecimiento por apoyar e incentivar a seguir haciéndolo, porque ellos son fuerza para el equipo y el segundo es que no dejará de ser ambicioso en las próximas eliminatorias.

"Nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, tomando cada partido de la mejor forma, hemos sumado bastantes puntos esto ha sido gracias al equipo, la confianza. Vamos con todo, en las siguientes eliminatoria iremos igual de ambiciosos para ganar".

TEMA ERIC DAVIS

El DT aseguró que su jugador se encuentra bien y que es un tema de cansancio físico como a cualquier jugador le sucedería.