Thomas Christiansen: "Estoy que me subo por las paredes"

"Después de leer mil páginas, no me entero. Hay reglas por un lado, otras por otro. Lo he dejado en manos de los doctores y que ellos me digan cuando tengo que hacer una prueba para saber cuando puedo volver al equipo. Ahora supuestamente hay una nueva ley donde puedo salir al quinto día con antígeno negativo.", respondió Christiansen a la poregunta de cuando viajaría a Costa Rica.

Christiansen cumple los 10 días de aislamiento obligatorio el miércoles 26 y podría viajar el jueves. No obstante, en otros países y especialmente con atletas de alto nivel las cuarentenas son de cinco días sujetas a una prueba de antígeno negativa.

Un caso reciente es el portero de Costa Rica, Keylor Navas, quien fue anunciado por su club el pasado sábado 15 de enero con covid-19 y ya este jueves 20 volvió a los entrenamientos con el PSG.

Christiansen se mantiene asintomático y siendo atendido diaramente por los médicos de la selección nacional.

Javier Sánchez Jara, está al frente de los trabajos de la selección mientras Christiansen cumple con su aislamiento obligatorio.