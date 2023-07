Thomas Christiansen: "No metamos más presión al equipo"

"Todo el mundo es consciente de dónde estamos y cómo es el fútbol, ganas 4-0 y ya empezamos a hablar de euforia, sabemos que esto es pasajero y que tenemos que luchar cada partido para sacar los resultados. No me preocupa porque ya llevamos mucho tiempo juntos, los jugadores ya entienden lo que se necesita en cada partido. Visualizamos un partido pero no siempre sale", añadió sobre la victoria.

Inicio del segundo tiempo de Qatar

"En el segundo tiempo tuvimos problemas en la salida a raíz de un cambio de sistema por parte de ellos que tardamos un poco en descifrarlo, pero a partir del segundo gol hemos mejorado".

Presión

"Es el problema que tenemos en Panamá, ganamos un partido y ya tenemos que ganar, mundial, Copa Oro, la Nations League. Lo que tenemos que hacer es disfrutar de la victoria, del puesto en las semifinales, seguir apoyando a la Selección que están dando su máximo y poder darles algo más, pero en el fútbol no se sabe, si haces un buen partido no las metes, pues te quedas fuera".

Funcionamiento del equipo

Christiansen indicó que hubo muchas cosas que hicieron bien y que hay cosas que mejorar; "El entendimiento de los jugadores, la toma de decisiones, cuando se produce la acción de la subida de un central, del mediocentro que recibe la pelota, esos movimientos que genera, lo estamos interpretando bien, estamos llegando con gente; lo que me preocupaba hoy era el tema de cerrar los partidos, hicimos hincapíe en las vigilancias defensivas, uno tiene que aprender de los errores y lo manejamos bien".

¿Mejores que Costa Rica y Honduras?

Al ser cuestionado si Panamá es mejor que selecciones como Costa Rica y Honduras, Thomas Christiansen, expresó que están en un proceso y que hay aspectos que mejorar. Quiere amplitud en la plantilla con jugadores que vayan a fuera a jugar para que se sumen en los próximos años a la selección, para que los jugadores se sientan "amenazados" y exista competitividad.

Éxito de Panamá

Reconoció que tiene buenos jugadores en la plantilla y un bien cuerpo técnico que tiene las herramientas para poder sacar adelante los diferentes partidos con la información que manejan.

Sistema de juego

En cuanto al parado táctico, señaló que más que usar la línea de 5, es cómo los jugadores lo ejecutan, las intenciones, modelo de juego con los jugadores que tienen.

Ismael Díaz

"Desde que está fuera es pieza fundamental en nuestro esquema, sabemos la capacidad que tiene, sabemos de la exigencia propia que tiene y eso es bueno y malo porque si no te salen las cosas te puedes frustrar pero Isma tiene buena cabeza, es inteligente, es buen futbolista y merece la oportunidad en otro equipo para desarrollarse más", comentó Thomas sobre Ismael Díaz quien le marcó un triplete a Qatar.