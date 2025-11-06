Marea Roja Marea Roja -  6 de noviembre de 2025 - 12:54

Thomas Christiansen reveló por qué convocó a Alberto Quintero

El técnico de la Selección de Panamá Thomas Christiansen, reveló los motivos de la convocatoria de Alberto Quintero.

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, reveló en conferencia de prensa el motivo por el cual llamó a Alberto Quintero para los partidos ante Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre) en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Quintero, de 37 años y 138 partidos jugados con Panamá Mayor, es su primer llamado a la Selección Nacional desde su última convocatoria para el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF en marzo del 2024.

"Negrito" disputó su último partido por Eliminatorias Mundialistas el pasado 31 de marzo del 2022 en la victoria de Panamá como local sobre Canadá por 1-0 en la última fecha del camino al Mundial de Catar 2022, según información de la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Thomas Christiansen y el llamado a Alberto Quintero

"Alberto ya nos conoce. Es un jugador con experiencia, liderazgo, está pasando por un buen momento y sobre todo encaja muy bien en los dos partidos que vienen", dijo el hispano danés de 52 años.

