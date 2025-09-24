MLB: "Vamos por el trofeo", aseguró José Caballero

Los Yankees de Nueva York vencieron 3-2 a los Medias Blancas de Chicago en la jornada del martes y se clasificaron a la postemporada en las Grandes Ligas ( MLB ), gracias al utility panameño José Caballero que remolcó la rayita de la victoria con un imparable al jardín central en el Yankee Stadium.

El orgullo de Las Tablas conectó un sweeper de Steven Wilson que cayó de hit frente al jardinero central Michael A. Taylor, lo que permitió a Judge anotar desde segunda la carrera del triunfo.

Las impresiones de José Caballero, tras brillar en el diamante de la MLB

Caballero, adquirido en la Fecha Límite de Cambios desde los Rays, aportó atletismo y versatilidad, y esta vez fue el héroe tras una batalla de nueve pitcheos en la que se repetía: “Tengo que cumplir con el trabajo”.

“Es increíble. Es la mejor sensación que he tenido”, externó Caballero, aferrado al cinturón como si se lo fuera a llevar a casa. “Sabía que íbamos a asegurar la postemporada, pero no imaginé que sería de esta manera”.

“Esto es apenas el comienzo”, reiteró Caballero. “Vamos por todo, hombre. Vamos por el trofeo”.

FUENTE: MLB