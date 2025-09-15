José Caballero titular con los Yankees ante los Twins AFP

El panameño campo corto de los Yankees José Caballero sale titular para el duelo de esta tarde ante los Twins en las acciones de la MLB, después de su cuadrangular contra Boston Red Sox.

José Caballero jugará nuevamente en el campo corto por la molestia de Anthony Volpe que recibió una inyección de cortisona en el hombro de no lanzar, así lo informó el jueves el New York Post.

