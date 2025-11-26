José Ramos abandona los Dodgers y firma contrato de ligas menores con los Mets

José Ramos ha firmado con los Mets de New York un contrato de ligas menores e invitado a los entrenamientos de primavera para la temporada 2026 de la MLB.

Ramos ha estado en el sistema de los Dodgers desde 2019, pero aún no ha hecho su debut en las Grandes Ligas, se ha desempeñado como jardinero.

Bateó .295 en 44 juegos para Triple-A Oklahoma City en 2025, con 8 HR, 27 RBI y un OPS de .916. En su carrera en ligas menores tiene promedio de .254 con 92 cuadrangulares, 374 remolcadas, 33 bases robadas y .783 de OPS.

El fuerte bateador diestro sería uno de los peloteros que formarían parte de la novena de Panamá para el Clásico Mundial 2026.