José Ramos abandona los Dodgers y firma contrato de ligas menores con los Mets

José Ramos ha firmado con los Mets de New York un contrato de ligas menores e invitado a los entrenamientos de primavera para la temporada 2026 de la MLB.
Bateó .295 en 44 juegos para Triple-A Oklahoma City en 2025, con 8 HR, 27 RBI y un OPS de .916. En su carrera en ligas menores tiene promedio de .254 con 92 cuadrangulares, 374 remolcadas, 33 bases robadas y .783 de OPS.
El fuerte bateador diestro sería uno de los peloteros que formarían parte de la novena de Panamá para el Clásico Mundial 2026.