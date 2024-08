MLB: Billy Bean fallece a los 60 años

Billy Bean

Originario de Santa Ana, California, Bean fue el único jugador abiertamente gay de las Grandes Ligas (actual o retirado), habiéndolo anunciado en 1999. Seleccionado por Detroit en la cuarta ronda del Draft de 1986, Bean jugó para los Tigres, Dodgers y Padres de 1987 a 1995, acumulando un total de 519 apariciones en el plato en 272 juegos durante su carrera.

Su decisión de retirarse a los 31 años no fue fácil, pero decidió que vivir como un jugador de béisbol en el clóset era insostenible, y creía que ni él ni el juego estaban listos para un jugador abiertamente gay. No fue hasta 1999, más de tres años después de su último juego, que Bean anunció su srazones, convirtiéndose en el segundo jugador en hacerlo. (Glenn Burke, quien se retiró en 1979 e hizo públicas sus razones en 1982, murió en 1995.)

Bean se convirtió en una noticia nacional, con medios de comunicación como The New York Times, CNN y ABC cubriendo su historia. En 2003, Bean publicó su memorias, "Going the Other Way", que se convirtió en un bestseller nacional.

“Hoy en día hay mucha más información”, dijo Bean en 2018. “La autoidentificación ocurre mucho antes, y las familias y padres de corazón abierto enseñan a sus hijos sobre todo en el mundo. Esto permite una evolución más temprana. Yo estaba viviendo en un espacio muy de la Edad de Piedra”.

Bean se unió a la Oficina del Comisionado en julio de 2014, contratado por el entonces Comisionado Bud Selig como el primer Embajador de Inclusión de MLB. Como asesor principal de Manfred, el rol de Bean se centró en la educación de los jugadores, la inclusión LGBTQ y las iniciativas de justicia social.

MLB promovió a Bean a Vicepresidente y Asistente Especial del Comisionado en marzo de 2017, agregando los esfuerzos anti-bullying a su cargo. Cinco años después, Bean fue ascendido a Vicepresidente Senior de Diversidad, Equidad e Inclusión.

Bean sirvió como miembro del Comité de Dueños de MLB para DE&I, siendo instrumental en el desarrollo del programa educativo de prevención del acoso de MLB y el apoyo del juego al Spirit Day, el programa educativo 'Ahead in the Count' de MLB, y en elevar la visibilidad de los recursos de bienestar mental de MLB. Bean también se desempeñó como orador principal en entornos dentro y fuera del mundo del deporte profesional.

Después de recibir su diagnóstico en septiembre pasado, Bean lo hizo público en diciembre. La subasta benéfica anual de las Reuniones Invernales de MLB apoyó a Stand Up to Cancer, que fue seleccionada después de que tanto Bean como Catalina Villegas, Directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de MLB, fueran diagnosticados con cáncer en 2023.

FUENTE: MLB