MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el jueves 19 de marzo en Spring training?

Repasa la actuación de los panameños que tuvieron acción este jueves 19 de marzo en el Spring training del Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Chema" se fue en blanco en tres turnos con dos ponches en la victoria de los Yankees de New York ante los Orioles de Baltimore 5-4. En lo que va de la pretemporada batea para .190 con 1 HR, 3 remolcadas y .690 de OPS.

Eduardo Tait

El receptor de los Mellizos de Minnesota se enfrentaba a su antigua organización, los Phillies de Philadelphia. El panameño se fue de 4-1 con 2 impulsadas en el triunfo de su equipo 9-3 en duelo donde los equipos utilizaron a sus prospectos.

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue en blanco en tres turnos en la victoria 8-2 de los Phillies de Philadelphia ante los Rays de Tampa. Jugando en la tercera base, anotó una carrera y remolcó otra. Hasta el momento batea para .333 con 3 remolcadas, 1 base robada y .782 de OPS.

Leonardo Bernal

Cómo bateador designado se fue en blanco en tres turnos en la victoria de los prospectos de los Cardenales de San Luis ante los Nacionales de Washington.